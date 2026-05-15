Жителей поселка Самарской области заставляли дважды платить за воду

Компания, обслуживающая инфраструктуру коттеджного поселка «Ильинка», включила в «сервисные услуги» оплату за содержание арендованных водопроводных сетей. При этом холодную воду жителям поставляла ресурсоснабжающая организация, которая уже брала за это деньги. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В отношении компании завели административное дело по статье за нарушение порядка ценообразования. После рассмотрения комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. Постановление об этом пока не вступило в законную силу», – рассказали в ведомстве.

Из платежек исключили эту услугу. Ситуация остается на контроле ведомства.

