В Самаре запустят дополнительный транспорт 17 мая в день футбольного матча

С 17.00 до 19.00 и с 21.00 до 22.00 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов №1 и №67

17 мая в Самаре состоится футбольный матч между клубами «Крылья Советов» и «Акрон». Чтобы болельщикам было проще доехать до стадиона «Солидарность Самара Арена» перед игрой, а после нее – вернуться домой, в этот день запустят дополнительные автобусы и трамваи.

«Для удобства болельщиков с 17.00 до 19.00 и с 21.00 до 22.00 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов №1 и №67», – анонсировала пресс-служба мэрии.

Повышенный контроль организуют за движением трамваев №11, №12, №22, №24 и №25.

После 21.00 дополнительные трамваи №11, №12 и №22 приедут на остановку «Самара Арена». От пересечения улицы Алма-Атинской с дублером Московского шоссе восемь дополнительных автобусов №1, №34, №41 и №67 отправятся в город. А остановки «Улицы Дальняя» два дополнительных автобуса №1 и №67 отвезут болельщиков на Красную Глинку и в Крутые Ключи.

«Крылья Советов» и «Акрон» встретятся в рамках 30-го тура РПЛ, матч начнется в 19.00 по местному времени.

