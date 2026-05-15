В Тольятти накажут водителя за смерть пассажира

В результате аварии погибла 20-летняя девушка

В Тольятти перед судом предстанет 25-летний местный житель. Его обвиняют в смертельном ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения и не имел права управления транспортными средствами. Двигаясь ночью по улице 40 лет Победы, он превысил скорость — 137 км/ч. На круговом перекрестке он наехал на бордюр, вылетел с дороги и врезался в опору электроосвещения», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии погибла 20-летняя девушка. Она сидела на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута. ДТП произошло 28 сентября 2025 года. Жителю Тольятти грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в Центральный районный суд.

