НовостиСпорт15 мая 2026 10:31

«Крылья Советов» оштрафовали за оскорбительные кричалки болельщиков

КДК РФС наказал «Крылья Советов» за поведение болельщиков
Роман ГЕРАСЬКОВ
Теперь клубу придется выплатить 20 тысяч рублей. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Теперь клубу придется выплатить 20 тысяч рублей. Фото: ПФК «Крылья Советов»

КДК РФС наказал самарские «Крылья Советов» после матча 29 тура РПЛ с «Оренбургом». Поводом стало поведение болельщиков зелено-бело-синих.

Комитет оштрафовал «Крылья Советов» на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес судьи. Тогда «Крылья Советов» минимально уступили «Оренбургу» на выезде. Единственный мяч забил Евгений Болотов.

Сейчас самарцы идут на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре подплечные Сергея Булатова встретятся в Самаре с «Акроном». Чтобы сохранить место в Премьер-лиги «Крыльям» хватит ничьи в самарском дерби.

