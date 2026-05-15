«Крылья Советов» оштрафовали за оскорбительные кричалки болельщиков

КДК РФС наказал самарские «Крылья Советов» после матча 29 тура РПЛ с «Оренбургом». Поводом стало поведение болельщиков зелено-бело-синих.
Комитет оштрафовал «Крылья Советов» на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес судьи. Тогда «Крылья Советов» минимально уступили «Оренбургу» на выезде. Единственный мяч забил Евгений Болотов.
Сейчас самарцы идут на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре подплечные Сергея Булатова встретятся в Самаре с «Акроном». Чтобы сохранить место в Премьер-лиги «Крыльям» хватит ничьи в самарском дерби.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал