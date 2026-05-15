В Самарской области предприниматели-участники СВО получили льготные займы

Льготное микрофинансирование позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. Фото: минэкономразвития Самарской области

В первом квартале 2026 года предприниматели-участники СВО из Самарской области получили 15 миллионов рублей в качестве льготных займов через микрофинансовые организации. По этому показателю наш регион вошел в топ-3 субъектов в стране. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев не раз говорил, что поддержка участников СВО и их близких является абсолютным приоритетом для региона.

«Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия», - отметил зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк и напомнил, что в регионе действует программа «СВОе Дело», в рамках которой ветеранов СВО и их родных учат основам предпринимательства, а победитель получает грант.

Ветеран СВО Роман Игнатенко, который производит топоры с гравировкой, благодаря микрофинансовой поддержке купил ЧПУ-станок. Кроме того, он завершает ремонт мастерской и планирует расширить бизнес.

Предпринимателям доступны и другие меры поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать о них можно в центрах «Мой бизнес».

