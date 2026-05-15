Исследование предпринимательской активности: все больше россиян совмещают бизнес и наем

Бизнес и работу по найму совмещают 51% начинающих предпринимателей / Фото: freepik.com

В преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года были обнародованы результаты совместного исследования Сбера, Минэкономразвития и Центра социального проектирования «Платформа». Согласно этим данным, 38% россиян либо уже занимаются бизнесом, либо рассматривают возможность запуска. Сегодня предпринимательством активно занимаются 18% россиян, еще 20% планируют начать свой бизнес в ближайшие три года. Все больше людей приходят к формату, при котором собственное дело становится естественным дополнением к основной занятости.

«Как показало исследование, бизнес и работу по найму совмещают 51% начинающих предпринимателей, 37% тех, кто ведет молодой бизнес, и 41% тех, кто занимается своим делом больше трех лет. Бизнес все чаще становится не заменой найму, а дополнением к нему. Цифровые платформы снизили порог входа: свое дело можно вести в свободное время, без офиса — не случайно 42% предпринимателей работают без наемных сотрудников. Совмещение — это не компромисс, а рациональная стратегия, позволяющая проверить идею, увеличить доход и сохранить стабильность», - сказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Исследование показало, что удобной точкой входа в предпринимательство становится онлайн-торговля: 38% начинающих бизнесменов используют ее для старта, но не для роста (18% среди зрелых). Причина – маркетплейсы создают зависимость от платформы и не дают возможности формировать собственную клиентскую базу. По мере развития бизнеса предприниматели стремятся к большей самостоятельности и выстраиванию личных каналов работы с клиентами, расширяя свои возможности.

Среди барьеров, которые могут остановить запуск своего бизнеса, – недостаток знаний и опыта. На этапе планирования 41% респондентов отмечают недостаточный уровень компетенций, однако по мере практики отсутствие опыта уходит на второй план – среди действующих предпринимателей этот барьер отмечают 33%. Финансовые факторы остаются в фокусе внимания на всех этапах, а также ключевую роль нередко играет внутренняя готовность к изменениям.

