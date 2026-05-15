Для туристов и командировочных развернули 5G в центре Нижнего Новгорода

Местные жители, туристы и участники ЦИПР во время проведения форума могут пользоваться тестовой сетью 5G / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Зону 5G запустили в историческом центре Нижнего Новгорода — на территории Нижегородской ярмарки, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Сеть пятого поколения покрывает всю площадку форума, включая уличную территорию с презентационными стендами, Главный ярмарочный дом и павильоны деловой и выставочной программы, сообщает пресс-служба МегаФона.

«ЦИПР — ключевая площадка для обсуждения будущего цифровой экономики и технологического развития страны. Традиционно крупнейшие российские компании и госструктуры представляют здесь передовые цифровые решения и технологии. Мы считаем логичным, что это событие происходит не только в духе, но и в цифровом контуре будущего — в периметре сети связи пятого поколения. Установленное на площадке форума решение 5G рассчитано на работу в условиях большого числа одновременных подключений и обеспечивает высокоскоростную передачу данных», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Напомним, ЦИПР — одно из главных деловых событий по технологиям и цифровизации в России. Конференция каждый год подтверждает статус наиболее авторитетной интерактивной зоны для диалога представителей власти и бизнеса по вопросам цифровой трансформации общества и быстро развивающихся отраслей. В 2026 году конференция проходит уже в 11-й раз. В деловой программе ЦИПР ожидается свыше 1000 спикеров и 140 сессий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал