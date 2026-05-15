В Тольятти водитель Chevrolet сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 14 мая под колеса автомобиля попала 74-летняя женщина. В Центральном районе ее сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«77-летний водитель за рулем Chevrolet двигался по улице Горького со стороны Победы в сторону Ленина. Возле дома № 84 он допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в четверг в 12:55. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал