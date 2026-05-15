В Самаре Toyota Verso сбила 55-летнего пешехода

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

14 мая в 19:30 в Самаре 45-летний мужчина за рулем Toyota Verso ехал по улице Базарной в Ленинском районе. В ходе движения он попытался развернуться налево, на улицу Коммунистическую, но наехал на 55-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. После ДТП его госпитализировали», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителям напоминают о важности внимательности и осторожности на дороге. Нужно правильно выбирать скорость движения, соблюдать дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом погодных и дорожных условий, а также исключать неоправданные опасные маневры и обгоны.

