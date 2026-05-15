В Самаре прошел суд из-за захвата части набережной Волги

Здание на набережной предоставили под образовательные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прошли судебные разбирательства между департаментом управления имуществом и ООО «Перспектива» из-за помещения на набережной Волги, в районе Красноармейского спуска. Компании его передали по договору аренды в 2023 году на пять лет. Договор заключили без проведения торгов для организации образовательной деятельности.

«Согласно акту осмотра от 20 августа 2024 года, арендуемое здание не используется», – говорится в судебных документах.

Компания так и не начала вести образовательную деятельность у набережной, а вместо этого направила заявление, что хочет выкупить помещение. Департамент обратился в суд, чтобы расторгнуть договор. Представители компании пытались доказать, что планировали провести ремонт, но пришлось уточнять границы здания, чтобы подключить его к коммуникациям, но в итоге оказалось, что подвести электричество туда невозможно.

Арбитражный суд Самарской области встал на сторону департамента управления имуществом и обязал освободить здание на набережной Волги. Судя по данным картотеки арбитражных дел, власти судятся с этой же компанией из-за помещений в других районах города, полученных по той же схеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал