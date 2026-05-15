На центральной площади Тольятти начали строить фонтан

Работы вышли из нуля Фото: минград Самарской области

В Тольятти на центральной площади уже видны очертания будущего фонтана. Строители залили бетонное основание верхней плиты. Подрядчики синхронизируют процессы, чтобы запустить объект вовремя. Об этом сообщает минград Самарской области.

«Главная задача — соблюсти график работ и сроки запуска. Координирует действия министерство градостроительства. Работы, как говорят строители, вышли из нуля», — рассказали в правительстве.

Продолжается армирование плиты и монтаж закладных коммуникаций. Рабочие собирают опалубку. На следующей неделе начнут забивать сваи для амфитеатра. Напомним, благоустройство центральной площади города идет по поручению губернатора Самарской области и под личным контролем председателя Правительства региона.

Напомним, что в Тольятти на Центральной площади возводят светомузыкальный мультимедийный фонтан.

