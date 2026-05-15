Жительница Самары погасила долг 640 тысяч рублей после ареста иномарки

Женщина выплатила и причиненный ущерб, и исполнительский сбор

Жительница Самары участвовала в мошеннической схеме по продаже принадлежащей муниципалитету квартиры. Бюджету города был причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей, и женщину через суд обязали выплатить эту сумму.

«В связи тем, что к погашению задолженности она так и не приступила, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Кроме того, приставы наложили арест на принадлежащую женщине иномарку. Они установили, где должница паркуется, составили акт описи и ареста. Самарчанку предупредили, что, если она не погасит долг, то машину реализуют через торги. Эта мера подействовала, женщина выплатила и причиненный ущерб, и исполнительский сбор.

