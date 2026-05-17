В Самаре обсудили социальную миссию университетов

За 10 лет доля волонтеров выросла с 3% до 33% Фото: минобрнауки Самарской области

В Самаре на базе университета прошел семинар по разработке концепции социальной миссии вузов. Участники обсудили методики вовлечения студентов в волонтерскую деятельность. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области.

«Развитие социально ответственной личности — одна из национальных целей. В Самарском университете внедрен модуль "Обучение служением". Он помогает студентам получать первый трудовой опыт и оказывать помощь нуждающимся», — отметила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Например, проект «Первый шаг» трудоустроил 53 подростка. Студенты мобильной кухни помогли бездомным. Руководитель проектного офиса по программе «Обучение служением» Дмитрий Варанкин сообщил, что задача — вовлечь в волонтерство каждого второго молодого человека.

За 10 лет доля волонтеров выросла с 3% до 33%. По программе за три года решили 13 966 социальных задач. Также анонсировали разработку системы стажировок студентов в некоммерческом секторе и профессионального стандарта. Вузы пригласили участвовать во Всероссийском конкурсе лучших практик общественной деятельности.

