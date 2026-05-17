В Самаре водитель Renault Duster сбил двух подростков на электросамокате

С места аварии подростков доставили в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре произошло ДТП. В Кировском районе 65-летний водитель за рулем Renault Duster сбил двух подростков 11 и 13 лет. Это случилось в 16 мая в18:05 у дома №76 по проспекту Металлургов. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Они не спешились», — рассказали в ведомстве.

С места аварии подростков доставили в больницу. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

