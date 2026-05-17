Глава города Иван Носков сообщил, что самарским бойцам доставили оптоволокно

Сбор гуманитарной помощи продолжается Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В зону спецоперации доставили ценный груз для самарских военнослужащих. Им передали оптоволокно. Название населенного пункта не раскрывают — он находится «за ленточкой». Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Груз прибыл в целости. Военнослужащие дали обратную связь и подтвердили получение. Благодарю всех, кто принял участие в сборе, закупке и доставке помощи», — говорит глава города.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, отправляют все самое нужное. Они верят в победу бойцов и ждут их домой.

