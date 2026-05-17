В Самаре в музее почты прошла иммерсивная экскурсия

Все сюжеты для экскурсии создали на основе реальных воспоминаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 16 мая в музее почты, который находится в Доме Иванова, в рамках акции «Ночь музеев 2026» прошла экспериментальная театрализованная экскурсия от первого лица «Почта через века», об этом сообщили в музее почты.

«Вашими экскурсоводами стали брутальный ямщик, изысканная телеграфистка и жизнерадостная ударница социалистического труда - сотрудница Куйбышевского почтамта. Все сюжеты для экскурсии создали на основе реальных воспоминаний работников почты, архивных документов, мемуаров и личных дел сотрудников Самарской почтовой конторы с 1904 года», - рассказали организаторы.

После экскурсии для гостей с 18:05 до 18:15 было открыто свободное посещение. Предварительная запись на участие не требовалась. Группы для экскурсии формировали в порядке живой очереди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал