Самарским выпускникам напомнили о новых правилах заполнения бланков ЕГЭ

Каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу

В Самарской области выпускникам, которые будут сдавать ЕГЭ в 2026 году, стоит учитывать новые правила заполнения экзаменационных бланков. Рособрнадзор утвердил порядок, по которому использовать можно только черную гелевую или капиллярную ручку. Карандаши и цветные чернила оказались под запретом. Также важно точно переносить буквы и цифры по образцу, сообщает ТАСС.

«Каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу из верхней части бланков регистрации и бланков ответов №1», - говорится в сообщении.

Краткие ответы и результаты вычислений нужно вносить в бланк ответов №1. Для развернутых ответов предназначены бланки №2. Если места не хватит, участник экзамена сможет попросить дополнительный лист у организатора в аудитории. Но сделать это можно только после того, как будут полностью заполнены оба листа основного бланка. Кроме того, в бланках нельзя оставлять посторонние пометки и указывать личные данные.

