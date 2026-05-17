В Самарской области выпускников предупредили о фейковых «сливах» ответов ЕГЭ

В Самарской области перед основным периодом ЕГЭ выпускников и их родителей предупредили о мошенниках, которые предлагают в интернете купить якобы настоящие КИМ или готовые ответы. В Рособрнадзоре заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна из-за многоступенчатой системы защиты. Об этом сообщили в минобразования Самарской области.

«По каждому предмету создается много вариантов. Их шифруют и автоматически распределяют по регионам и часовым поясам. Никто не знает, какой именно вариант попадет в конкретный пункт проведения экзамена», — заявили в Рособрнадзоре.

Ведомство уточнило, что задания готовят в охраняемом помещении с видеонаблюдением и записью переговоров. Доступ туда ограничен, а электроника запрещена. Материалы поступают в пункты проведения экзамена в зашифрованном виде по защищенным каналам. Их открывают за 30 минут до начала экзамена. Для этого нужны два ключа: электронный токен у члена ГЭК и пароль, который приходит отдельно. Кроме того, варианты отличаются по часовым поясам, поэтому «слив с Дальнего Востока» не подойдет для других регионов.

