РекламаПодписка
НовостиПроисшествия17 мая 2026 9:35

В Самарской области 14-летний подросток на квадроцикле попал в ДТП с Lada Largus

В Самарской области после столкновения квадроцикла и легковушки подростка увезли в больницу
Елизавета ЖИРНОВА
После оказания помощи его отпустили домой Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области вечером произошло ДТП с участием 14-летнего подростка на квадроцикле и автомобиля Lada Largus. Авария случилась в Волжском районе в 19:35 на 58 км дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«14-летний подросток управлял квадроциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Он двигался по грунтовой обочине и при повороте налево не занял крайнее левое положение на проезжей части, после чего столкнулся с автомобилем Lada Largus», — рассказали в ведомстве.

За рулем легковушки находился 50-летний мужчина. Авария произошла на участке обхода Самары. После столкновения подростка доставили в больницу, а уже после оказания помощи его отпустили домой. Обстоятельства ДТП уточняются.

