В Самаре Ассоциации городов Поволжья показали культурное наследие города

После концерта участники собрания прогулялись по улицам города Фото: администрация Самары

В Самаре 15 мая для участников Общего собрания Ассоциации городов Поволжья провели культурную программу. Гости посетили концерт «Волжская мелодия» в амфитеатре Софийской набережной, а затем отправились на экскурсию по исторической части города. В программе приняли участие делегаты из городов Поволжья, об этом сообщили в администрации Самары.

«В рамках культурной программы Общего собрания Ассоциации городов Поволжья нам хотелось показать гостям город таким, какой он есть: уютным, открытым, с живой музыкой и настоящей историей на каждом шагу», — сказал глава Самары Иван Носков.

На сцене впервые в новом весенне-летнем сезоне выступил Самарский концертный духовой оркестр. Также для гостей выступили воспитанники театра, артисты и творческие коллективы города.

После концерта участники собрания прогулялись по улицам Куйбышева и Ленинградской, побывали на площади Чапаева, в Пушкинском сквере и Струковском саду. Им также показали Хлебную площадь, элеватор и здание хлебной биржи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал