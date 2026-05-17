НовостиОбщество17 мая 2026 11:29

В Самарской области для догазификации СНТ дом должен быть признан жилым

В Самарской области разъяснили условия участия дачников в программе догазификации
Елизавета ЖИРНОВА
Отказать могут, если участок находится в зоне затопления или подтопления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области жители садоводческих товариществ смогут подключиться к программе социальной догазификации только в том случае, если дом на участке имеет жилое назначение, об этом сообщили в управлении Росреестра по Самарской области.

«Обязательное условие участия домовладельцев СНТ в социальной догазификации — дом на садовом участке должен иметь жилое назначение, и права на него должны быть зарегистрированы в ЕГРН», — напомнили в ведомстве.

Если дом перестраивали и после этого изменились его характеристики, для внесения новых данных в ЕГРН понадобится технический план от кадастрового инженера. Подать заявление может сам собственник или инженер.

Если реконструкции не было, житель региона может обратиться в местную администрацию с заявлением о признании садового дома жилым. Такое решение примут после обследования, если дом подходит для круглогодичного проживания. После этого данные направят в Росреестр. Отказать могут, если участок находится в зоне затопления или подтопления.

