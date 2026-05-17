В Самарской области ожидается сильный ветер 18 мая

В случае ЧС нужно звонить по номеру 112

В Самарской области днем 18 мая местами ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15–18 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды в регионе объявили желтый уровень опасности, об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, под деревьями, рядом с рекламными щитами и остановками общественного транспорта», — напомнили ГУ МЧС России по Самарской области.

Жителям Самарской области советуют без необходимости не выходить из зданий, убрать с балконов и со дворов вещи, которые может унести ветер, а машины парковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Водителей также просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.

