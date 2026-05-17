В Самарской области нашли пропавших деда и мальчика

В Самарской области завершились поиски 82-летнего Олега Барышникова и Макара Шинкарева 2021 года рождения, которые пропали в селе Новый Буян. С 16 мая 2026 года их местонахождение было неизвестно. Позже стало известно, что мужчину и ребенка нашли, об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найдены, живы», — говорится в сообщении.

Подробности о том, где именно нашли деда и внука и в каком они состоянии, не приводятся. Ранее в ориентировке сообщалось, что они были одеты для похода в лес по погоде. Волонтеры начали поиск после публикации информации о пропаже в Самарской области.

