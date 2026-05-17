В Самарской области в ДТП пострадали водитель и пассажир Lada Kalina

Сотрудники службы отключили аккумулятор автомобиля Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области утром 17 мая произошло ДТП с двумя легковушками. В Кошкинском районе на 29-м километре дороги «Борма — Кошки — Погрузная» столкнулись Lada Kalina и Renault Logan. После удара иномарка перевернулась. В больницу доставили водителя и пассажира Lada Kalina, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте ДТП работали пожарные-спасатели № 49 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Вызов в пожарно-спасательный отряд поступил в 11:01. Сотрудники службы собрали информацию на месте аварии и отключили аккумулятор автомобиля. Пострадавших увезли в Кошкинскую центральную районную больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

