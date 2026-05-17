В Самарской области жителя оштрафовали за пожара во время сварки забора

За такие нарушения людям грозит штраф от 10 до 20 тыс рублей Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области местного жителя оштрафовали после пожара сухой травы, который начался на его участке перед майскими праздниками. В Похвистневском районе мужчина проводил сварочные работы при сильном ветре. Искры попали на прошлогоднюю сухую траву, и огонь быстро охватил большую территорию. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«С наступлением теплой погоды и приближением лета количество возгораний, вызванных неосторожным обращением с огнем, неуклонно растет», — отметили в ведомстве.

Службы продолжают выявлять людей, по вине которых происходят пожары сухой растительности. Во время особого противопожарного режима за такие нарушения людям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 30 до 60 тысяч, для компаний — от 400 до 600 тысяч рублей. Если из-за пожара пострадали люди или имущество, ответственность может стать еще строже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал