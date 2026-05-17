Самарец Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при по фехтованию в Шанхае

Завоевал свой первый титул Гран-при Фото: минспорта Самарской области

Самарский рапирист Кирилл Бородачев стал победителем этапа Гран-при по фехтованию, который проходит в Шанхае. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио выиграл золото в турнире рапиристов. Об этом сообщили в минспорта Самарской области.

«Кирилл Бородачев завоевал свой первый титул Гран-при в карьере», — отметили в сообщении.

По ходу соревнований самарец победил представителя Гонконга Хо Лонг Ламом со счетом 15:5, затем оказался сильнее своего брата Антона Бородачева — 15:7. Самым напряженным для него стал поединок в 1/16 финала против японца Юдая Нагано, который завершился со счетом 15:13. После этого Кирилл Бородачев обыграл британца Дэвида Сосновым — 15:9, испанца Карлоса Ллавадора — 15:11, а в финале победил поляка Анджея Жадковского со счетом 15:9.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал