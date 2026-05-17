В Самаре школьники провели иммерсивную экскурсию о выпускниках 1941 года

Маршрут прошел по историческому центру города Фото: министерство туризма Самарской области

В Самаре прошла иммерсивная экскурсия «Последний школьный вальс», посвященная выпускникам 1941 года и приуроченная ко Дню Победы. Первыми участниками стали школьники, студенты и воспитанники учреждений дополнительного образования. Маршрут прошел по историческому центру города, а в финале ребята станцевали вальс на площади Славы. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

«Проект в рамках которого дети проводят экскурсии для своих сверстников. Одни ребята становятся экскурсоводами, другие — экскурсантами. Это не только возможность узнать больше о родном крае, но и ценный опыт общения и обмена знаниями», — говорится в сообщении.

Ребята не только вели маршрут, но и выступили как актеры. Они читали письма военных лет и примерили на себя образы выпускников Куйбышева 1941 года, чью жизнь изменила война. По словам участников, экскурсия получилась искренней и помогла прочувствовать атмосферу того времени.

