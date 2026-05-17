В Самаре на маркетплейсах выставили редкие вещи времен СССР

Cоветские вещи становятся полноценными предметами коллекционирования Фото: пресс-служба Avito

В Самаре составили подборку необычных советских вещей, которые продают на маркетплейсах. В список вошли золотые часы «Ракета» 1973 года, пленочный фотоаппарат «Зенит» с объективом «Индустар-50» и телефон правительственной связи СТА-2, известный как «кремлевская вертушка». Об этом сообщает пресс-служба Avito.

«Cоветские вещи все чаще становятся не только поводом для ностальгии, но и полноценными предметами коллекционирования с собственной историей и атмосферой эпохи», - говорится в сообщении.

Самым дорогим лотом в самарской подборке стали часы «Ракета» за 420 тысяч рублей. Они сохранились с паспортом, чеком и гарантийным талоном. Корпус и браслет выполнены из золота 583 пробы.

Фотоаппарат «Зенит» с объективом «Индустар-50» продают за 170 тысяч рублей. Эта модель знакома нескольким поколениям любителей пленочной съемки. Еще один редкий лот — телефон СТА-2 за 90 тысяч рублей. Аппарат выпустили на заводе ВЭФ в Латвийской ССР. Он сохранился новым, в коробке, с пломбами и полной комплектацией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал