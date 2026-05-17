В Самаре акцию «Ночь музеев» посетили более 50 тысяч человек

Во время акции работали более 20 известных музеев Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре к акции «Ночь музеев» присоединились более 50 тысяч человек. Горожане посетили музеи, театры и другие культурные площадки. Большая часть аудитории акции молодежь до 30 лет. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Это говорит о том, что молодежь интересуется историей, хочет узнать этапы становления нашей страны, понять, какими были наши предки, какое наследие они нам оставили», — говорит глава города.

Во время акции в Самаре работали более 20 известных музеев. В городе также продолжают поддерживать муниципальные музеи. В прошлом году средства направили на благоустройство исторической усадьбы писателя Алексея Толстого.

