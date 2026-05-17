Глава Самары Иван Носков поздравил «Крылья Советов» с победой над «Акроном»

На трибунах стадиона матч посмотрели 26 тысяч болельщиков Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре вечером 17 мая «Крылья Советов» победили «Акрон». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу самарской команды. Благодаря этой победе клуб сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. На трибунах стадиона матч посмотрели 26 тысяч болельщиков. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Сегодня самарские «Крылышки» порадовали болельщиков. Матч с «Акроном» завершился убедительной победой наших футболистов. На двоих команды забили пять мячей, причем два — с пенальти», — говорит глава города.

Особо отметили полузащитника Максима Витюгова, который в этой встрече оформил дубль. Также поздравления прозвучали в адрес команды и тренерского штаба. Победа позволила самарцам остаться в РПЛ. Значит, болельщиков снова ждут матчи с сильнейшими командами.

