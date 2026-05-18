Иван Носков рассказал об итогах акции «Ночь музеев-2026» в Самаре

Иван Носков побывал в художественном музее, театре оперы и балета, а также в музее-усадьбе Алексея Толстого / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

В минувшие выходные Самара присоединилась к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев». В этом году ее площадки посетили более 50 тысяч человек. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков

«Когда акция только начиналась в России, в основном она была интересна людям старшего поколения. Сегодня две трети посетителей — молодежь до 30 лет. Причем очереди стоят даже на улице. Это говорит о том, что молодежь интересуется историей, хочет узнать этапы становления нашей страны», — написал мэр.

Иван Носков тоже посетил ряд локаций в «Ночь музеев-2026». Он побывал в художественном музее, в театре оперы и балета, а также в музее-усадьбе Алексея Толстого. Глава Самары поблагодарил всех музейных сотрудников за кропотливый труд по сохранению истории города и страны.

