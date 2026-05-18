18 мая в Самарской области действовала опасность атаки БПЛА

Беспилотную опасность отменили примерно в 07.00 по самарскому времени

В Самарской области в ночь с 17 на 18 мая дважды объявляли беспилотную опасность. В первый раз об угрозе атаки БПЛА стало известно поздним вечером 17 мая, но спустя полчаса ее отменили.

Затем опасность атаки беспилотников объявляли ночью 18 мая, около 03.00. На этот раз режим угрозы действовал примерно 3,5 часа: беспилотную опасность отменили примерно в 07.00 по самарскому времени.

О чрезвычайных происшествиях на территории региона в это время не сообщается. Самарцам напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

