Жители Самары отправились загорать при температуре больше +30 градусов

В выходные многие самарцы уже начали загорать на пляже

В Самарскую область пришло настоящее летнее тепло. По прогнозу Приволжского УГМС, 18 мая в Самаре воздух прогреется до +30...+32 градусов. Такая же погода прогнозируется по всему региону. Сегодня будет малооблачно и без осадков.

На фоне такой погоды в минувшие выходные самарцы открыли сезон солнечных ванн. Первых загорающих уже заметили на пляжах, а также в других локациях города. Многие просто гуляли по набережной Волги, играли в волейбол.

Наступившая новая рабочая неделя также будет теплой. По прогнозу, 19 и 20 мая в регионе ожидается жара до +33 градусов, так что желающих позагорать, вероятно, станет еще больше.

