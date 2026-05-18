Методы реставрации Монастырских ворот обсуждают в Самаре

Реставрация ОКН стартовала в начале 2026 года. Фото: ГИООКН Самарской области

В Самаре продолжается реставрация Монастырских ворот на улице Осипенко, которая стартовала в начале 2026 года. Но методы проведения этих работ вызывают вопросы у некоторых самарцев. Пост на эту тему опубликовал на своей странице ВКонтакте член регионального штаба Народного фронта Алексей Сорокин.

«Подрядчик, похоже, не видит ничего зазорного в том, чтобы просто замазать старинные кирпичи штукатуркой и нарисовать на ней новые кирпичики», – говорится в обращении общественника.

Сорокин попросил ГИООКН Самарской области и департамент управления имуществом Самары обратить внимание на эту ситуацию, но официальных комментариев от них пока нет.

Напомним, что еще в 2024 году жителей Самары возмутило строительство газораспределительного пункта в зоне охраны Монастырских ворот, которые являются объектом культурного наследия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал