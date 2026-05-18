Самарская студентка стала победительницей первенства Азии по пауэрлифтингу

Мария Семагина получила итоговый результат в 497,5 кг. Фото: Минспорта Самарской области

Студентка из Самарской области Мария Семагина стала победительницей первенства Азии по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 10 по 15 мая в городе Байше на острове Хайнань в Китае. Она заняла первое место в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории до 84 кг среди юниоров. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

«Мария Семагина получила итоговый результат в 497,5 кг. В ближайших планах у девушки выступление на чемпионате России по пауэрлифтингу в Йошкар-Оле», – рассказали в ведомстве.

Тренирует спортсменку старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» ПривГУПС, мастер спорта России по пауэрлифтингу Даниил Белов.

