Индекс УФ-активности в Самарской области вырастет до семи баллов 18 мая

До конца рабочей недели днем УФ-индекс будет подниматься до шести баллов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В ближайшие дни в Самарской области ожидается высокий индекс УФ-активности. В регионе установилась по-летнему жаркая погода, и в ближайшие дни нас ждет так называемое опасное солнце, когда ультрафиолетовые лучи становятся особенно интенсивными.

По прогнозу сервиса Метеонова, 18 мая с 11.00 до 13.00 УФ-индекс составит семь баллов, что является высоким классом опасности. В это время самарцам советуют, по возможности, не находиться на солнце, использовать солнцезащитный крем.

После 13.00 18 мая УФ-индекс снизится до шести баллов, что уже является средним классом опасности. В таких условиях с солнцем тоже нужно быть осторожными: на улице обязательно носите головной убор, подходящую одежду и солнцезащитные очки.

По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, до конца рабочей недели днем УФ-индекс будет подниматься до шести баллов. Самарцам рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию, больше пить и не забывать про защиту от солнца.

