Самарцы могут принять участие в голосовании за проекты благоустройства

В Самаре до 12 июня будет продолжаться всероссийское рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проекты-победители реализуют в приоритетном порядке в 2027 году. Об этом сообщает администрация Самары

«В ходе рейтингового голосования жители сами решат, какие проекты важнее всего воплотить в жизнь», – рассказал мэр Самары Иван Носков.

Для голосования можно обратиться к волонтерам, которые работают по будням с 10:00 до 18:00 в пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда. Они готовы рассказать о программе благоустройства и о каждом проекте. Также проголосовать можно онлайн – на портале по ссылке и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

