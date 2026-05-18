Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарского знамени

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

18 мая отмечается День Самарского знамени. В 1876 году по инициативе Петра Алабина, который тогда был гласным гордумы, знамя было создано. А 18 мая 1877 года его вручили балканским ополченцам. Знамя по сей день хранится в музее в столице Болгарии Софии.

«Копия Самарского знамени, переданная в одно из воинских соединений в зоне специальной военной операции, в ДНР, и сегодня вдохновляет наших бойцов на ратные подвиги, воодушевляет жителей города-побратима Снежное», – отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, сохранение исторической памяти является одной из основ воспитания любви к Родине, но особенно это важно во время проведения СВО. Вячеслав Федорищев пожелал жителям региона счастья, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

