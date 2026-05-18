В Самарской области задержали вылет двух рейсов 18 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарском аэропорту Курумоч 18 мая произошли задержки нескольких рейсов. В связи с угрозой атаки БПЛА, которая действовала в регионе почти 4 часа, с 03:36 до 07:15, не смогли вовремя вылететь 2 самолета.

«Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о времени вылета в онлайн-табло аэропорта и на сайте своих авиакомпаний», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас задерживается вылет самолетов в Шарм Эль Шей и в Москву.

Напомним, что во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи.

