Каждый четвертый житель Самары готов выбрать рабочую специальность вместо офиса

37% самарцев готовы выбрать рабочую специальность ради роста в доходах

В Самарской области каждый четвертый житель готов сменить офисную работу на рабочую специальность, если трудоустройство будет гарантированно. Опрос на эту тему проводил сервис hh.ru.

«Среди других важных условий для профессионального переобучения - бесплатное обучение и возможность увеличить доход», – говорится в результатах исследования.

Мужчины чаще женщин готовы променять работу руками на офис: 36% против 24%. Также мужчины охотнее переобучатся на рабочую специальность при крайней необходимости.

37% самарцев готовы выбрать рабочую специальность ради роста в доходах, еще 29% опрошенных хотели бы зарабатывать на том, что раньше было просто увлечением.

Самыми популярными рабочими профессиями среди самарцев оказались швея и сварщик – их готовы выбрать по 13%. Также жители региона готовы переобучиться на оператора конвейнера, кондитера или пекаря, механика, монтажника, печатника и т.д.

