НовостиОбщество18 мая 2026 7:04

Жара до +33 градусов ожидается в Самарской области с 19 мая

Аномальная майская жара пришла в Самарскую область
Александра ТАЙБАТРОВА
Средняя температура воздуха во второй декаде мая ожидается выше нормы на три градуса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область пришла аномальная майская жара. По данным Приволжского УГМС, 19 и 20 мая температура воздуха в регионе днем может достигать +33 градусов. 21 мая прогнозируется +25...+30 градусов.

«По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде мая ожидается выше нормы на три градуса», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Теплую погоду в Самарскую область принес горячий воздух из Центральной Азии, который пришел с южными потоками.

В выходные, 23 и 24 мая, тоже будет до +28...+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, погода будет малооблачной.

Напомним, что высокая пожарная опасность лесов в Самарской области сохранится до 20 мая. Кроме того, в регионе ожидается высокий уровень УФ-излучения.

