18 мая в Самарской области отмечается День Самарского знамени.

18 мая в Самарской области отмечается День Самарского знамени. В 1877 году знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было вручено балканским ополченцам. Его наградили орденом «За храбрость», и поместили в Национальный музей военной истории в Софии. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Копия Самарского знамени, переданная в одно из воинских соединений в зоне специальной военной операции, в Донецкой Народной Республике, и сегодня вдохновляет наших бойцов на ратные подвиги, воодушевляет жителей города-побратима Снежное в нашей совместной работе по восстановлению мирной жизни на многострадальной земле Донбасса», – рассказали в ведомстве.

Сохранение исторической памяти и противодействие попыткам исказить роль России в судьбах освобожденных народов – основа воспитания любви к Родине и чувства гордости за свою страну.

