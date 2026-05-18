Более половины экспонатов произвели в Самарской области. Фото: Самара 450

В Самаре прошла выставка яхт и катеров Samara Boat Show. В этом году производители водно-моторной техники представили более 150 судов – от классических до ультрасовременных. Более половины экспонатов произвели в Самарской области. Об этом сообщает Минпромторг Самарской области.

«Сегодня мы участвуем в создании межрегионального кластера маломерного судостроения. В него уже вошли 15 производителей из Самарской области, и это только начало. Подобный опыт позволит нам нарастить необходимые компетенции и найти новые рынки сбыта», – рассказал врио министра промышленности и торговли области Денис Гурков.

В регионе работают производители разного масштаба – от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний, продукцию которых покупают по всей России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал