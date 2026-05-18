В Самаре для ветеранов СВО с инвалидностью провели занятие по следж-хоккею

На тренировке присутствовали спортсмены из 14 регионов страны Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

16 мая в Самаре во дворце Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого прошла тренировка по следж-хоккею для ветеранов СВО с инвалидностью.

Занятия прошли в рамках программы по реабилитации ветеранов с инвалидностью посредством вовлечения в занятия спортом, которую реализует государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Тренировка является практической частью прохождения профессиональной переподготовки. Все участники мероприятия проходят повышение квалификации в Самарском государственном социально-педагогическом университете по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и фитнеса».

В тренировочном процессе приняли участие спортсмены из 14 регионов России.