Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 7:40

В Самаре для ветеранов СВО с инвалидностью провели занятие по следж-хоккею

16 мая в Самаре прошла тренировка по следж-хоккею для ветеранов СВО с инвалидностью
Юрий ПОДОЛЬСКИЙ
На тренировке присутствовали спортсмены из 14 регионов страны

На тренировке присутствовали спортсмены из 14 регионов страны

Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

16 мая в Самаре во дворце Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого прошла тренировка по следж-хоккею для ветеранов СВО с инвалидностью.

Занятия прошли в рамках программы по реабилитации ветеранов с инвалидностью посредством вовлечения в занятия спортом, которую реализует государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Тренировка является практической частью прохождения профессиональной переподготовки. Все участники мероприятия проходят повышение квалификации в Самарском государственном социально-педагогическом университете по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и фитнеса».

В тренировочном процессе приняли участие спортсмены из 14 регионов России.