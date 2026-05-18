В Самарской области прошли учения по уничтожению БПЛА

Бойцы оттачивали навыки стрельбы по движущимся объектам, имитирующим БПЛА противника. Фото: Приволжский округ Росгвардии

На одном из полигонов Самарской области прошло масштабное учение мобильных огневых групп спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии. Основной задачей тренировки стало повышение слаженности действий при противодействии воздушным угрозам.

«В полевых условиях росгвардейцы отработали поражение воздушных целей различного типа. Огонь велся как с пулеметных турелей, так и из иного автоматического оружия. Особое внимание уделялось тактико-ситуационным стрельбам – бойцы оттачивали навыки стрельбы по движущимся объектам, имитирующим БПЛА противника», – рассказали в ведомстве.

В ходе учения инструкторы неоднократно моделировали внезапное изменение оперативной обстановки. Личный состав продемонстрировал умение быстро адаптироваться под ситуацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал