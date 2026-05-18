Из больницы Самары выписывают пострадавшую при падении дерева школьницу

Девочка после выписки продолжит восстановление дома

В Самаре из больницы выписывают девочку, которая пострадала при падении дерева при сильном ветре в микрорайоне Волгарь. Напомним, что ЧП произошло 27 апреля. Дерево упало на двух школьниц: одна погибла на месте, другую госпитализировали в травматологическое отделение.

Спустя две с лишним недели стало известно, что пострадавшую девочку выписывают домой. О ее состоянии со ссылкой на информацию от мамы на своей странице ВКонтакте написал общественник Константин Поколодин.

«Сегодня в первый раз поставят на ноги. Дочка себя чувствует хорошо, ничего не болит. Дальше будем дома восстанавливаться», – сообщила мама девочки.

Ранее семья погибшей девочки поблагодарила самарцев за поддержку. В Самаре планируют установить ей памятник.

После ЧП было заведено уголовное дело.

