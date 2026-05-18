Самарский предприниматель вернул более 800 тысяч рублей из гранта в бюджет

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Елховского района Самарской области получил от министерства сельского хозяйства региона грант в размере почти 30 миллионов рублей. Однако часть денег он потратил не на развитие хозяйства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В ходе проверки выяснилось, что более 800 тысяч рублей из гранта предприниматель израсходовал нецелевым образом. В отношении него завели административное дело по статье о нецелевом использовании бюджетных средств и внесли представление об устранении выявленных нарушений», – рассказали в надзорном ведомстве.

После принятых мер он вернул эти средства в бюджет региона.

