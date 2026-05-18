Как в Самарской области поддерживают малый и средний бизнес в 2026 году

В сложные времена поддержка бизнеса особенно актуальны. Фото: magnific.com.

В современных условиях бизнес переживает непростые времена. Что сегодня помогает предпринимателям развивать проекты, эксперты обсудят на круглом столе в медиацентре «Комсомольской правды» 19 мая.

Как изменились условия ведения бизнеса за последний год? Какие изменения в законодательстве наиболее значительно повлияли на сферу предпринимательства? Какие меры поддержки со стороны государства и финансового сектора действительно работают и наиболее востребованы? Какие компетенции становятся ключевыми для предпринимателей и их команд? Эти и другие актуальные темы будут подняты на круглом столе. Подробный отчет об этом с наиболее важной информацией читайте на сайте.

К участию в круглом столе приглашены министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, управляющий Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин, налоговый консультант Ольга Уренцова, заместитель председателя Самарского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Андрей Сафронов, предприниматель и член Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Новикова.