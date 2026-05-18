Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме с электронными дневниками

Если поступил подозрительный звонок – нужно положить трубку.

В Самарской области мошенники звонят школьникам и убеждают их обновить приложение электронного дневника. Для этого они просят назвать код из СМС. Затем перезванивают и начинают запугивать, например, что у родителей «похищены деньги», и пытаются заставить перевести средства или отдать наличные. Об этом сообщает министерство образования Самарской области.

«Расскажите ребенку о важных правилах: никому нельзя сообщать коды из СМС – ни по телефону, ни в мессенджерах. Нельзя переходить по ссылкам, которые присылают или предлагают открыть по телефону. Если поступил подозрительный звонок – нужно положить трубку», – рассказали в ведомстве.

Войти в электронный дневник безопасно можно только через официальное приложение «Госуслуги: Моя школа».

