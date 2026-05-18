Семьям погибших из-за атак БПЛА в Самарской области выплатят по 1,5 млн рублей

В Самарской области утвердили размер выплаты семьям погибших от атак беспилотников с 22 апреля по 15 мая. Соответствующий указ подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Судя по документу, родным погибших будут платить по 1,567 миллионов рублей. Если у погибшего осталось несколько близких родственников, то выплату разделят между ними в равных долях.

Напомним, что 22 апреля вражеские беспилотники атаковали Сызрань. В результате погибли женщина и ее внучка. Их родным обещали оказать помощь.

23 апреля БПЛА атаковали Новокуйбышевск, в результате погиб человек. В Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, обошлось без погибших, но несколько человек получили травмы.

